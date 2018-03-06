المعتقل أحمد ميرزا ممنوع من إجراء عملية لاستئصال المرارة منذ عام ونصف

2018-03-06 - 4:48 م

مرآة البحرين: قالت عائلة المعتقل أحمد ميرزا إن السلطات استمرت في منعه من إجراء عملية عاجلة لاستئصال المرارة منذ عام ونصف.

وأشارت عائلته إلى أن أحمد يعاني من مرض السكلر، حيث يتعرض إلى نوبات حادة، ويحتاج لرعاية دائمة، لكن إدارة سجن جو تمنعه من الخروج للمستشفى، كما منعت عنه الأدوية والمسكنات.

الجدير بالذكر إن أحمد ميرزا والمحكوم بالسجن 10 سنوات، هو الأخ غير الشقيق لزعيم المعارضة المعتقل الشيخ علي سلمان.