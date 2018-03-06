لو دريان: لا يزال يتعين عمل الكثير مع إيران بخصوص الصواريخ الباليستية

2018-03-06 - 5:02 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين إنه لا يزال هناك "عمل كثير يتعين القيام به" مع إيران بخصوص برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الصراعات الإقليمية.

وقال لو دريان بعد يوم من محادثات صعبة أجراها في طهران إن فرنسا ستواصل المباحثات مع إيران، مضيفا أن من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وزار لو دريان طهران في مهمة دقيقة لإعادة التأكيد على دعم أوروبا للاتفاق النووي الذي فتح اقتصاد إيران وناقش في الوقت نفسه المخاوف الأمريكية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في الصراعات بالمنطقة.