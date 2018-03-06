برلمان العراق يصوت لصالح تأسيس شركة نفط وطنية

2018-03-06 - 5:05 م

مرآة البحرين (رويترز): أبلغ مشرعون رويترز أن برلمان العراق صوت يوم الاثنين لصالح تأسيس شركة نفط وطنية جديدة لإدارة قطاع الطاقة في البلاد.

وقال هشام السهيل عضو مجلس النواب العراقي "هذا قانون مهم جدا لدفع عملية تطوير قطاع الطاقة في العراق إلى الأمام".

وقال حمزة الجواهري محلل النفط الذي ساعد وزارة النفط في صياغة مشروع قانون تأسيس الشركة "إن من واجب هذه الشركة الجديدة هو إدارة عمليات الصناعة الاستخراجية. وهذا سيتيح لوزارة النفط أن تتفرغ لمهمة رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط لتطوير قطاع الطاقة في العراق".

هذه الخطوة، التي يجري العمل عليها منذ سنوات، تعيد إحياء شركة تم تأسيسها في الأصل خلال ستينات القرن العشرين ثم أدمجت مع وزارة النفط عام 1987.

وصوت المشرعون الأكراد مع الأغلبية لصالح تأسيس الشركة الجديدة، رغم الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق بعد استفتاء سبتمبر/أيلول على استقلال الإقليم.

وتولت الحكومة المركزية مسؤولية نصف الحقول النفطية التي خضعت لسيطرة إقليم كردستان العراق في 2014، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية، بعدما صوت الإقليم لصالح الاستقلال في الاستفتاء الذي عارضته بغداد.

وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على حقول النفط من الأكراد في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الوقت الحالي، يزيد متوسط إنتاج النفط العراقي على 4.5 مليون برميل يوميا.