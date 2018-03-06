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ترامب يقول إنه ربما يزور إسرائيل لافتتاح السفارة في القدس

2018-03-06 - 5:35 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يدرس زيارة إسرائيل لافتتاح السفارة في القدس بعد نقلها من تل أبيب.

واستقبل ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين لإجراء محادثات.

وقال نتنياهو بخصوص قرار ترامب بشأن نقل السفارة "سيتذكر شعبنا هذا على مر العصور".

 

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