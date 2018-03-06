الاتحاد الأوروبي بصدد رفع 3 دول بينها البحرين من قائمة الملاذات الضريبية

2018-03-06 - 7:36 م

مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أنباء رويترز إن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي سيرفعون البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من قائمة سوداء وضعها الاتحاد للملاذات الضريبية الأسبوع القادم، وهو ما سيخفض عدد الملاذات المدرجة بالقائمة إلى ستة، بحسب وثيقة اطّلعت عليها الوكالة.

وتقول الوثيقة إن "شطب البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا يأتي بعدما قدمت "تعهدات محددة" بتوفيق ممارساتها وقواعدها التنظيمية الضريبية مع معايير الاتحاد الأوروبي، وهذه التعهدات ليست معلنة".

جاءت تلك الخطوة، التي اقترحها خبراء الاتحاد الأوروبي ومن المنتظر أن يقرها الوزراء في اجتماع يوم 13 مارس، عقب شطب ثمانية من تلك الملاذات في يناير/كانون الثاني الماضي، من إجمالي 17 ملاذاً تضمنتها القائمة في البداية حين جرى إعدادها في ديسمبر/كانون الأول.

والملاذات الستة المتبقية في القائمة السوداء هي ساموا الأمريكية وجوام وناميبيا وبالاو وساموا إلى جانب ترينيداد وتوباجو.