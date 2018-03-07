البحرين تصدّر لأمريكا 100 ألف طن من الألمنيوم سنويا... ومسؤول يقلل من تداعيات قرار ترامب

2018-03-07 - 5:07 ص

مرآة البحرين: قلل الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم محمود الديلمي من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تقدر بنحو 10 % على واردات الألمنيوم.

ورأى الديلمي في تصريحات صحافية أن تفاصيل الخطوة وتداعياتها لم تتضح معالمها بعد.

وكان صندوق النقد الدولي حذّر من أن الرسوم التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على واردات الصلب والألمنيوم ستضر بالاقتصاد الأميركي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين، في حين هدّد الاتحاد الأوروبي بـ "رد قوي"، إذ تأثرت بشدة أسواق الأسهم العالمية.

والمجلس الخليجي للألمنيوم، الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له هو جهة التنسيق التي تمثل مصالح صناعة الألمنيوم في منطقة الخليج.

وتصدر دول الخليج نحو 500 ألف طن سنويًّا إلى السوق الأميركية منها قرابة 100 ألف طن من البحرين، إذ تعتبر السوق الأميركية ثالث أكبر الأسواق التصديرية لدول الخليج.

وفي تقرير خاص بتبعات القرار الاقتصادية، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن أكبر المتضررين من هذا القرار ستكون البحرين وكندا، وأضافت أنه من المتوقع تدهور العلاقات التجارية العالمية خلال الفترة المقبل وحدوث تباطؤ في النشاط التجاري لدول آسيا بعد البدء في تطبيق التعريفات الجمركية الجديدة.

لكن الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم رأى إن المستهلكين سيدفعون بنهاية المطاف فاتورة هذه الزيادة، لافتًا إلى أن المصاهر الأميركية لن تكون قادرة على تلبية احتياجات السوق الأميركية الضخمة.

وقال الديلمي إن احتياج الولايات المتحدة لنحو 7 ملايين طن في حين لا تنتج المصاهر الأميركية سوى مليون طن سنويًّا.