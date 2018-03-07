ملك البحرين يقول لمسؤولين أمريكيين إن حل أزمة قطر في الرياض

2018-03-07 - 5:30 ص

مرآة البحرين: قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الثلاثاء (6 مارس/ آذار 2018) إن حل الأزمة مع قطر في الرياض. جاء ذلك خلال استقباله الجنرال المتقاعد أنتوني زيني ونائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى بوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي لندركنغ.

وأشاد حمد بن عيسى، الذي تستضيف بلاده قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية ودورها المحوري في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي، على حد تعبيره.

وتقاطع البحرين إلى جانب الدول الثلاث السعودية، الإمارات ومصر قطر وتفرض عقوبات اقتصادية عليها.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في إطار مسعى أمريكي لإنهاء الأزمة.