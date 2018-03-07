الكويت تمنح إدارة الأوقاف السنية البحرينية 740 ألف دولار

السفير الكويتي (يمين) يسلم رئيس الأوقاف السنية (وسط) درعا تذكارية (كونا)

2018-03-07 - 7:46 ص

مرآة البحرين: قدمت الكويت الثلاثاء (6 مارس/ آذار 2018) دعما ماليا بقيمة 223 ألف دينار كويتي (نحو 740 ألف دولار) لإدارة الأوقاف السنية بالبحرين.

وسلم سفير الكويت لدى البحرين عزام الصباح الدعم الذي قدمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية راشد الهاجري.

ونقلت سفارة دولة الكويت لدى البحرين في بيان صحفي عن السفير عزام الصباح القول إن هذا الدعم يعد تأكيدا على دور الكويت الريادي في دعم الأعمال الخيرية اقليميا ودوليا.