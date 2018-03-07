نتنياهو يوجه دعوة للدول العربية في المنطقة: إسرائيل هي الحليف الذي لابد منه

2018-03-07 - 8:05 ص

مرآة البحرين: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء (6 مارس// آذار 2018) إن إسرائيل ليست عدوا للدول العربية.

نتنياهو الذي كان يتحدث أمام منظمة ايباك التي تعتبر اللوبي الرئيسي الداعم لاسرائيل في الولايات المتحدة وجه دعوة إلى الدول العربية في المنطقة قائلا "إن إسرائيل ليست عدوا لها بل هي الحليف الذي لا بد منه".

وحذر نتنياهو من النفوذ الإيراني في المنطقة، وداعيا إلى مراجعة الاتفاق النووي.