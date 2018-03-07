السجن 6 أشهر لمتهم بالاعتداء على شرطيين وإتلاف سيارة الداخلية

2018-03-07 - 12:38 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالحبس 6 أشهر، لمتهم «27 سنة» بالاعتداء على شرطيين وأتلف مركبة مملوكة لوزارة الداخلية.

وقالت المحكمة إنها أخذته بقسط من الرأفة لما تخوله لها المادة 72 من قانون العقوبات.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 7/6/2017، اعتدى على سلامة جسم اثنين من منتسبي الأمن العام وهما عريف ونائب عريف وأحدث بهما الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما، ولم تؤد افعال الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أداء أعمال وظيفتهما، لمدة تزيد على عشرين يوما، كما أتلف عمدا المركبة المملوكة لوزارة الداخلية والمخصصة لمصالحها.

الواقعة تتحصل أنه بحوالي الساعة الرابعة عصر يوم 7/6/2017 وعلى أثر تنفيذ أمر ضبط محكمة التنفيذ بحق شخص آخر بمنطقة مدينة حمد، هو صديق المتهم وأثناء ما كان المجني عليهما متوجهان لتنفيذ أمر الضبط شاهدا سيارة المطلوب القبض عليه متوقفة خارج المنزل وشاهدا شخصا ثانيا موجودا بمقعد الراكب فيها، وكانا يرتديان سترة وزارة الداخلية، فقام المتهم بتحريك السيارة محاولا الهرب واصطدم بدورية الشرطة محدثًا بها التلفيات الواردة بمحضر المعاينة ومن ثم خرج الأخير من السيارة جريا فجرى خلفه المجني عليهما إلى أن دخل منزل صديقه فتم القبض على المتهم إلا أن الأخير قام بالاعتداء على المجني عليه الأول السالف الذكر بأن قام بضربه في بطنه ورقبته ورجله ثم قام بضرب المجني عليه الثاني على قدمه ويده وأحدث بهما الاصابات الواردة بالتقرير وكان ذك أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما.