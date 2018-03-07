الانتهاء من المرحلة الأولى للأعمال التطويرية بكبائن جوازات جسر الملك فهد (مسؤول)
2018-03-07 - 12:39 م
مرآة البحرين: قال المدير العام المساعد للشئون الفنية والمتحدث الرسمي لمؤسسة جسر الملك فهد عماد المحيسن أن الأعمال التطويرية للكبائن الجديدة للجوازات للجانبين البحريني والسعودي إنتهت في المرحلة الأولى.
وأشار المحيسن في تصريح صحفي أن الأجهزة العاملة في المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قامت بتشغيل تجريبي (الثلاثاء 6 مارس/آذار 2018) للمرحلة الأولى في الجانب السعودي من أجل تلافي أي مشاكل وسلبيات.
وأوضح أن هذه المرحلة ستساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وفي انسيابية الحركة على جسر الملك فهد.
وأضاف:» من عدة شهور بدأنا بعمل الكبائن الجديدة والعمل مقسم الى عدة مراحل وقد انتهينا من المرحلة الاولى من الجانبين السعودي والبحريني».
وتابع المحيسن «بعد تشغيل المرحلة الأولى و تلافي جميع السلبيات سيتم البدء في المرحلة الثانية وقد بدأنا في المرحلة الثانية من الجانب السعودي فقط».
وبين أن هذا المشروع سيعمل نقله نوعية كبيرة في الجوازات وتسهيل الإجراءات وانسيابية الحركة في جسر الملك فهد».
وأشار إلى أن المشروع تقوم عليه المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدين.
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