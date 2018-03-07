الاستئناف تؤيد إعدام سلمان عيسى والمؤبد لخمسة آخرين بتهمة قتل شرطي باكستاني
2018-03-07 - 12:53 م
مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين (الأربعاء 7 مارس/ آذار 2016) الحكم العائد من محكمة التمييز بشأن طعون 6 متهمين بقتل الشرطي الباكستاني محمود فريد، وقضت بإعدام الشاب سلمان عيسى، والمؤبد بحق 5 آخرين مع إسقاط جنسيتهم.
وكانت القضية قد نقضتها محكمة التمييز وأعادتها للاستئناف التي استشعرت الحرج ورفعت القضية للمجلس الأعلى للقضاء الذي أعادها مرة أخرى للاستئناف للحكم فيها.
يذكر أن رئيس الأمن العام طارق الحسن أعلن (4 يونيو/ حزيران 2014) عن تفجير في العكر الشرقي، أدى لمقتل الشرطي الباكستاني محمود فريد متأثرا بجراحه.
وقضت محكمة أول درجة (29 أبريل/ نيسان 2015) بالإعدام بحق سلمان عيسى والسجن المؤبد بحق 7 آخرين فيما قضت بالسجن 10 سنوات بحق 4 وإسقاط جنسية جميع المتهمين.
وتطالب المعارضة بتحقيقات مستقلة في الحوادث الأمنية التي تعلن عنها وزارة الداخلية، إلا أن الحكومة ترفض مثل تلك الطلبات.
وتتهم منظمات حقوقية البحرين باستخدام التعذيب لانتزاع اعترافات تدين المحتجين أمام المحاكم التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "جائرة".
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