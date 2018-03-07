2018-03-07 - 1:04 م

مرآة البحرين: قال الناشط يوسف الجمري إن السلطات أوقفت 6 مواطنين على خلفية إدارة حساب "نائب تائب"، بينهم ضابط في وزارة الداخلية، وموظف في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأوضح الجمري في تغريدة له أن الموقوفين هم الإعلامي محمد الشروقي، عبدالله يوسف المالود، خالد محمد محمد، راشد سعد الدوسري (موظف في الجرائم الإلكترونية)، فهد صالح الشمري والضابط في وزارة الداخلية عبدالعزيز محمد مطر.

وأضاف الجمري أن عبدالعزيز محمد مطر، وهو أحد أبرز المتهمين في إدارة حساب نائب تائب، هو رياضي سابق، وضابط مفصول من وزارة الداخلية، وتدرب في أكاديمية التغيير مع رئيس تحرير صحيفة الوطن، وهو مرشح سابق، وعمل في الداخلية كـ "هاكرز"، وهو مقرب من شخصية كبيرة ويتلقى راتبا شهريا لقاء عمله هذا.

ولم تعلق السلطات في البحرين على الأمر نهائياً، إلا أن النائب السابق والمتشدد محمد خالد قال إن حكما نهائيا صدر ضد راشد سعد الدوسري بتهمة نشر معلومات مغلوطة وتشويه سمعة خالد عبر حسابه في تويتر (شبكة المنبر الحر)، مضيفا إنه سيقوم برفع دعوى جديدة للمطالبة بالحق المدني ضده (راشد سعد الدوسري) "وبقية مافيا التويتر الإرهابية الموقوفين حاليا على خلفية حساب نائب تائب".

واعتبر خالد أن من "بشائر القضاء على الخلية الإرهابية الإلكترونية العفنة خلال الأيام الماضية، تمديد سجن مافيا تويتر، الحكم على المدعو محمد الشروقي بعد شتمي والتشهير بي في حسابه، الحكم على المدعو راشد سعد الدوسري (حساب شبكة المنبر الحر) بعد شتمي والتشهير بي".