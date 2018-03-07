2018-03-07 - 1:21 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا (الأربعاء 7 مارس/آذار 2018) طعون 10 متهمين في قضية "قروب البسطة"، وأيدت أحكامهم بالسجن المؤبد لأربعة، والسجن 15 سنة لخمسة والسجن 10 سنوات لآخر، مع إسقاط جنسية 9 منهم.

وكانت محكمة أول درجة قضت (الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2017) بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بحق "سيد مرتضى السندي، حسين عبدالوهاب، محمد فخراوي، علي فخراوي، علي المعراج، محمد صالح عيسى، زهير جاسم محمد، علي جاسم عاشور" بالسجن المؤبد مع إسقاط الجنسية.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما مع إسقاط الجنسية على كل من "إبراهيم جعفر حسن، حميد علي منصور، محمد أحمد سرحان، محمد عبدالجليل السباع، محمود عبدالرضا حسن (الجزيري)، محمد عبدالعزيز الدقاق".

وقضت المحكمة أيضا بسجن "عيسى صالح عيسى" 15 عاما، فيما حكمت على السيد قاسم مجيد والشيخ عيسى القفاص بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لكل منهما.

وتتهم السلطات المتهمين بتكوين خلية تحت مسمى «قروب البسطة»، للتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.