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زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي: تعرفات المعادن قد تؤدي إلى حرب تجارية
2018-03-07 - 1:49 م
مرآة البحرين (رويترز): قال السناتور ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء إن الكثيرين من زملائه قلقون من أن التعرفات الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترامب فرضها على واردات الصلب والألمنيوم قد تثير حربا تجارية وتلحق ضررا بالاقتصاد.
وأبلغ مكونيل الصحفيين "يوجد الكثير من القلق بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن هذا قد يتصاعد إلى حرب تجارية أوسع".
وقال السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إن التعرفات المقترحة على واردات الألمنيوم والصلب يجب أن تستهدف الصين بشكل أساسي.
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