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المعتقل الشيخ ميرزا المحروس يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على منعه من العلاج
2018-03-08 - 11:51 ص
مرآة البحرين: بدأ رجل الدين الشيعي المعتقل ضمن قضية "الرموز" الشيخ ميرزا المحروس، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على منعه من العلاج، من قبل إدارة سجن جو المركزي.
ومنذ أكثر من عام لم يلتق الرموز بأهاليهم، احتجاجا على التضييق الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة سجن جو، ومعاملتهم بشكل مهين.
ومعظم المعتقلين في قضية "الرموز" يعانون من أمراض مزمنة، أو أخرى نتيجة التعذيب، خصوصا مع أعمارهم المتقدمة.
وهناك خشية من أن يكون مرض السرطان قد عاود القيادي المعتقل حسن مشيمع، فيما وردت تقارير من عائلة عبدالوهاب حسين تفيد بضعف نظره ووجود مشاكل صحية أخرى لديه.
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