العربية: بريطانيا والسعودية تراقبان خطوط الملاحة تمهيدا لفتح موانئ اليمن

2018-03-08 - 11:52 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت قناة تلفزيون العربية إن وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون قال يوم الأربعاء بعد اجتماع مع نظيره السعودي في لندن إن بريطانيا والسعودية ستراقبان خطوط الملاحة تمهيدا لفتح موانئ اليمن.

وأضاف جونسون أن بريطانيا ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي في اليمن.