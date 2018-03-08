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زلزال شدته 5.4 درجة يهز جنوب شرق إيران
2018-03-08 - 11:59 ص
مرآة البحرين (رويترز): قالت وسائل إعلام رسمية إن زلزالا شدته 5.4 درجة هز جنوب شرق إيران مساء الأربعاء.
وذكرت أن مركز الزلزال كان على بعد 14 كيلومترا تقريبا من بلدة كهنوج في إقليم كرمان.
ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى أو حدوث أي أضرار مادية. وقالت وسائل الإعلام إنه تم إرسال فريقين من الفرع المحلي للهلال الأحمر إلى المنطقة.
وهز زلزال شدته 4.9 درجة نفس المنطقة بعد دقائق من الزلزال الأول.
وفي نوفمبر تشرين الثاني ضرب زلزال شدته 7.3 درجة غرب إيران في منطقة الحدود الجبلية مع العراق وأسفر عن مقتل 620 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.
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