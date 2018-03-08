وزير سعودي: تأجيل القمة العربية المقررة بالرياض إلى أبريل

2018-03-08 - 12:01 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان يوم الأربعاء إن السعودية أرجأت القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الرياض من موعدها الأصلي في أواخر مارس/آذار إلى شهر إبريل/نيسان نظرا لتضارب الموعد الأصلي مع الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بعدما رأس اجتماعا للجامعة، أن الدول العربية ستسعى إلى منع إسرائيل من الحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي في العام المقبل.

والحصول على مقعد بالمجلس المؤلف من 15 بلدا يحتاج موافقة أغلبية الثلثين بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 بلدا.