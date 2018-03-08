الطيران الهندي يقول إنه حصل على إذن لتسيير رحلات بين الهند وإسرائيل مرورا بالمجال الجوي السعودي

2018-03-08 - 12:04 م

مرآة البحرين (رويترز): قال متحدث باسم شركة الطيران الهندية (إير انديا) لرويترز يوم الأربعاء إن السعودية منحت الشركة إذنا لتسيير رحلات بين نيودلهي وتل أبيب مرورا بالمجال الجوي السعودي، وهو ما ينهي حظرا استمر 70 عاما ويمثل تحولا دبلوماسيا.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل ورفع الحظر على المرور في المجال الجوي سيعكس فيما يبدو ذوبانا للجليد بين إسرائيل والمملكة، وكلاهما حليف للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق بشأن نفوذ إيران في المنطقة.

وأقامت الهند وإسرائيل روابط وثيقة بعيدا عن الأنظار على مدار السنين، تركزت في معظمها على مشتريات أسلحة.

لكن تحت حكم ناريندرا مودي انتعشت الروابط الاقتصادية بين البلدين، وقام مودي بأول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل. وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهند الشهر الماضي في أول زيارة من نوعها في 15 عاما.

وقال المتحدث باسم إير انديا إن الشركة تخطط لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع وإن الطيران في المجال الجوي السعودي سيخفض زمن الرحلة بمقدار ساعتين.

وقال نتنياهو يوم الاثنين إن السعودية منحت إير انديا إذنا للطيران فوق أراضيها في مساراتها الجديدة إلى ومن تل أبيب، لكن لم يصدر تأكيد سواء من السعودية أو إير انديا.

ولم يتسن الاتصال بالهيئة العامة للطيران المدني في السعودية يوم الأربعاء للحصول على تعقيب.

وأظهر الموقع الإلكتروني لإير انديا خيارات للحجز على رحلات إلى تل أبيب من نيودلهي بدءا من 22 مارس/آذار مع أسعار تبدأ عند 24124 روبية هندية (371.94 دولار).

وقال المتحدث باسم إير انديا إن الشركة حصلت أيضا على موافقة من الهيئة المنظمة للطيران في الهند لتسيير رحلات إلى إسرائيل عبر الأجواء السعودية.

وتشغل شركة الطيران الإسرائيلية العال، الناقلة الوطنية للبلاد، أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي لكن هذه الرحلات تسلك طريقا باتجاه الجنوب نحو إثيوبيا ثم شرقا إلى الهند لتفادي المجال الجوي السعودي.

وذكرت رويترز يوم الخميس الماضي أن العال طلبت من جماعة ضغط في صناعة الطيران مساعدتها في النفاذ إلى المجال الجوي السعودي، حتى يمكنها منافسة الطريق المزمع لإير انديا بين الهند وإسرائيل.