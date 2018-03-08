2018-03-08 - 12:07 م

مرآة البحرين (رويترز): نسبت صحيفة الشروق المصرية يوم الأربعاء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصفه تركيا بأنها جزء من "مثلث الشر" إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشددة.

كما نقلت الصحيفة عنه اتهامه لتركيا بمحاولة إحياء الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل نحو قرن من الزمان عندما انهارت الامبراطورية العثمانية.

وتعكس التصريحات المنسوبة للأمير محمد ارتياب السعودية الشديد في الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتبع حزبه العدالة والتنمية الحاكم سياسات إسلامية وتحالف مع قطر في خلافها مع السعودية وبعض دول الخليج العربية.

وتعمل تركيا أيضا مع إيران، خصم السعودية اللدود في الشرق الأوسط، في مسعى لخفض حدة القتال في شمال سوريا في الأشهر الأخيرة، وتبادل قادة الجيشين الإيراني والتركي الزيارات العام الماضي.

ونقلت الشروق عن الأمير محمد قوله "مثلث الشر الراهن يتمثل في إيران وتركيا والجماعات الدينية المتشددة".

وتحدث ولي العهد السعودي لرؤساء تحرير الصحف المصرية خلال زيارة للقاهرة في أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي.

وقال إن الخلاف مع قطر قد يستمر طويلا، وقارنه بالحظر الذي فرضته الولايات المتحدة علي كوبا قبل نحو 60 عاما، لكنه هون من شأن تأثيره، واصفا الإمارة الخليجية بأنها "أقل من شارع في مصر".

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو حزيران الماضي، مما أوقف مسارات جوية وبحرية مع أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي توجد بها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

لكن الأمير محمد قال إن قطر لن تُمنع من حضور القمة العربية التي تستضيفها المملكة في وقت لاحق من الشهر الجاري.