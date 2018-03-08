أسهم البحرين تفقد 52 مليون دينار من قيمتها

2018-03-08 - 12:19 م

مرآة البحرين (الحياة): هبطت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة البحرين نهاية تعاملات أمس، إلى 7.9 بليون دينار بحريني بخسارة قدرها 52 مليون دينار نسبتها 0.65 في المئة، جاء ذلك بعد تراجع أسهم 4 شركات من أصل 12 شركة جرى تداول أسهمها، بينما استقرت أسعار أسهم 8 شركات المتبقية عند المقارنة بأسعارها أول من أمس.

ونتيجة ضغوط البيع، أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات أمس، على تراجع نسبته 0.62 في المئة تعادل 8.48 في المئة، هبوطاًَ إلى 1366.29 نقطة، في مقابل 1374.77 نقطة أول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 2.60 في المئة، فيما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 1.34 في المئة إلى 1057.07 نقطة، في مقابل 1071.10 نقطة اليوم السابق.

وهبط إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة أمس، إلى 1.4 مليون سهم، في مقابل 2.63 مليون سهم الجلسة السابقة، بنسبة هبوط 46 في المئة، فيما تراجعت السيولة المتداولة إلى 419.6 ألف دينار، في مقابل 476 ألف دينار بنسبة تراجع 12 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 34 صفقة، في مقابل 73 صفقة أول من أمس، بنسبة هبوط 53 في المئة.

ولليوم الثامن على التوالي، واصل المستثمرون تركيز تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية، الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 174 ألف دينار، ما نسبته 42 في المئة من القيمة الإجمالية المتداولة، وبكمية بلغت 329 ألف سهم تم تنفيذها من خلال صفقتين.

وجاءت مجموعة فنادق الخليج في صدارة البورصة بقيمة متداولة بلغت 174 ألف دينار، أي ما نسبته 42 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة، وبكمية قدرها 328 ألف سهم نفذت من خلال صفقتين.

وحل مصرف السلام في المرتبة الثانية، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 93 ألف دينار، ما نسبته 22 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة في البورصة، جاءت من تداول 665 ألف سهم، نفذت من 6 صفقات.