استدعاء والدة الشهيدين حمدان وابنها عمار للتحقيق

2018-03-08 - 12:20 م

مرآة البحرين: واصلت السلطات الأمنية مضايقاتها لعائلة الشهيدين مصطفى ومحمد حمدان، حيث وجهت مؤخرا احضارية لوالدة الشهيدين حمدان، وكررت استدعاءها للشاب عمار حمدان للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

ولم تتضح أسباب الاستدعاء لمبنى التحقيقات الجنائية في العدلية.

وقال نشطاء إن والدة الشهيدين حمدان، وابنها توجها لمبنى التحقيقات، حيث انقطع الاتصال معهما.