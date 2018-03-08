2018-03-08 - 5:08 م

مرآة البحرين: أجلت المحكمة الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خلفية الظهراني الخميس (8 مارس/آذار 2018) محاكمة زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان والقياديين الوفاقيين الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود حتى 22 مارس/ آذار الجاري لتمكين الدفاع من تقديم أدلة النفي.

ووجهت النيابة العامة اتهامات لسلمان بالتخابر مع قطر على خلفية مكالمات هاتفية جرت بينه وبين رئيس وزارء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في إطار جهود سياسية لتسوية الأزمة التي اندلعت في البحرين فبراير/ شباط 2011.

ونفى أمين عام الوفاق الاتهامات التي وجهت له، في حين علّق رئيس وزراء قطر على الاتهامات في برنامج تلفزيوني مؤكداً أن المكالمات محل الاتهام كانت بعلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وضمن مبادرة خليجية- أمريكية لتسوية الأزمة.

وأكد نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي أن حمد بن جاسم أجرى مكالمتين مع الشيخ سلمان كان إحداها بحضور الملك والثانية بمعية مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق جيفري فيلتمان.

وفي جلسة اليوم الخميس (8 مارس/آذار 2018) قدمت النيابة العامة مرافعتها، حيث طالبت بإنزال أقصى العقوبة بحق قيادات الوفاق، قائلة إن الشيخ علي سلمان طلب من رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني منع قوات درع الجزيرة من دخول البحرين.

كما زعمت النيابة العامة في مرافعتها إن الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان تلقوا مبالغ مالية من قطر لدعم قناة اللؤلؤة المعارضة، كما أن الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود تلقوا مبالغ مالية من سفارة قطر في العاصمة البريطانية لندن.

وادعت النيابة أيضا أن الشيخ علي سلمان كلف القيادي الوفاقي علي الأسود بالسفر إلى قطر ونقل معلومات عن الجيش والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني إلى الرئيس السابق لقناة الجزيرة حمد بن ثامر آل ثاني.



