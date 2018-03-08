2018-03-08 - 5:15 م

مرآة البحرين: قال القيادي البارز في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، تعليقا على محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالتخابر مع قطر، إن القاضي علي الظهراني يلعب دور "الكومبارس" مضيفاً "للأسف الحل في الرياض"، في إشارة إلى تبعية البحرين للسعودية في قضية الخلاف مع قطر.

وأضاف الأسود الذي يحاكم غيابيا هو والشيخ حسن سلطان إلى جانب الشيخ علي سلمان، إن "قضية التخابر المزعومة مع قطر تثبت كل يوم أن المحاكم مسيسة والنيابة العامة خصم تابع لنظام الحكم، أما الشهود والاستخبارات فهم موظفين في وزارة الداخلية"، التي تعتبرها المعارضة خصما غير نزيه.

كلام الأسود جاء ردا على مرافعة النيابة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبة والتي اتهمتهم (سلمان وسلطان والأسود) بالخيانة، والتآمر على البحرين مع قطر.

ووجهت النيابة العامة اتهامات لقيادات الوفاق الثلاثة بالتخابر مع قطر على خلفية مكالمات هاتفية جرت بين الشيخ علي سلمان وبين رئيس وزارء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في إطار جهود سياسية لتسوية الأزمة التي اندلعت في البحرين فبراير/ شباط 2011.

ونفى أمين عام الوفاق الاتهامات التي وجهت له، في حين علّق رئيس وزراء قطر على الاتهامات في برنامج تلفزيوني مؤكداً أن المكالمات محل الاتهام كانت بعلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وضمن مبادرة خليجية-أمريكية لتسوية الأزمة.

وأكد نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي أن حمد بن جاسم أجرى مكالمتين مع الشيخ سلمان كان إحداها بحضور الملك والثانية بمعية مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق جيفري فيلتمان.