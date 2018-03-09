البحرين تصف ما ورد في تقرير المفوض السامي بأنه «ادعاءات فارغة» و «انحياز لجهات مغرضة»
2018-03-09 - 12:19 ص
مرآة البحرين: عبّر المندوب الدائم لحكومة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوسف عبد الكريم بوجيري «عن انزعاج مملكة البحرين من الإشارة السلبية للمملكة في البيان الاستعراضي المكتوب للمفوض السامي حول تقريره السنوي، والمتضمنة معلومات تفتقر إلى الدِّقّة كذكر مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة مؤخّرا»، بحسب خبر رسمي بثته وكالة الأنباء الرسمية بنا.
وقدّم بوجيري اليوم الخميس 7 مارس 2018 مداخلةً في إطار البند (2) من جدول أعمال المجلس في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي حول تقريره السنوي وبيانه الاستعراضي، في الدورة (37) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف في الفترة من 26 فبراير إلى 23 مارس الجاري.
وقال بوجيري «إن مثل هذه الادعاءات الفارغة والمتكررة لا تستند إلى أية مصادر محايدة أو موضوعية، ولا تلامس حقيقة الأمر في مملكة البحرين، بل أنها تتعمد وبشكل مجافٍ ولافت للانحياز الفاضح لجهات مغرضة تتقصد الإساءة والتقليل من رصيد البحرين وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، حيث تتستّر وراء أجندات سياسية وتوجهات طائفية فجّة، ومساندتها الواضحة لخطابات الكراهية وجماعات العنف في الداخل. لذا، يأتي رفض البحرين التام لما جاء في هذا البيان، وما حمله من مضامين وتوصيفات خاطئة للدولة لا يمكن القبول بها البتة».
وزعم بوجيري أن السلطات توفر «الحماية الكاملة لحق المواطنين في التعبير، وأنه لا توجد مضايقة لأي من الناشطين الحقوقيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، إذ يخضع هؤلاء إلى ما يخضع له الجميع في مملكة البحرين من حكم القانون، والتعرّض للمساءلة في حال الخروج على أحكامه».
- 2018-03-09في يوم المرأة العالمي «الوفاق» تطالب بالإفراج عن سجينات الرأي في سجون البحرين
- 2018-03-08القيادي الوفاقي علي الأسود عن محاكمة زعيم المعارضة بالتخابر مع قطر: القاضي الظهراني "كومبارس" والحل في الرياض
- 2018-03-08النيابة تطالب بإنزال أقصى العقوبة على زعيم المعارضة والمحكمة تؤجل القضية حتى 22 مارس لتقديم أدلة النفي في قضية "التخابر مع قطر"
- 2018-03-08استدعاء والدة الشهيدين حمدان وابنها عمار للتحقيق
- 2018-03-08المعتقل الشيخ ميرزا المحروس يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على منعه من العلاج
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus