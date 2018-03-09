في يوم المرأة العالمي «الوفاق» تطالب بالإفراج عن سجينات الرأي في سجون البحرين
2018-03-09 - 12:31 ص
مرآة البحرين: طالبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي بضرورة الإفراج عن سجينات الرأي المعتقلات في سجون النظام البحريني
وقالت الوفاق في بيانها «ان النظام البحريني يعتقل الناشطات وصاحبات الرأي ويمارس التعذيب ضدهن ويصدر الأحكام الانتقامية بحقهن، حيث تخضع بعض الناشطات لاحكام تصل الى السجن لمدة خمس سنوات».
وأكدت الوفاق «أن المرأة البحرينية تتعرض لمختلف صنوف الانتهاكات والتجاوزات، حيث يمتلئ سجل المرأة البحرينية في قوائم الشهداء والسجناء ومسحوبي الجنسية والملاحقين أمنياً والمهجرين والمفصولين من العمل والممنوعين من السفر، وتتعرض نساء البحرين للابتزاز والاستدعاءات والضغط مقابل الطلب منهم العمل لصالح اجهزة المباحث والمخابرات».
وأشارت إلى أن «المرأة البحرينية تشكل نموذجاً رائعا للمرأة في العالم فيما تتمتع به من إمكانيات على المستويات المختلفة، وتتصدر المرأة البحرينية في التعليم والعمل والثقافة والعطاء والدور المجتمعي الرائد، وتتربع على مختلف المهن والخدمات الراقية والحيوية، وتشكل أساساً في رفعة المجتمع وقوته ووعيه، كما أن لها الدور الكبير في رفع مطالب البحرينيين والوقوف ببأسٍ شديد وارادة قوية في المطالبة المستمرة بضرورة التحول الديمقراطي ووقف الفساد والاستبداد».
ووجهت الوفاق «التحية الكبيرة لكل امرأة بحرينية في كل موقع سواءً كانت ربة بيت او في اي من مواقع العمل والدراسة أو في السجون بسبب آرائهن السياسية».
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