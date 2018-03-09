مالية الشورى توافق على إقامة سكن للعمال في المناطق الصناعية

2018-03-09 - 12:08 م

مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل قانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، والذي ينص على أنه يجوز إقامة مبانٍ سكنية في المناطق الصناعية من قبل مالك المشروع لإسكان عماله في الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء هذه المباني لأغراض سكن العمال بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شؤون المناطق الصناعية، وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع الحلول لظاهرة انتشار السكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأسر البحرينية، والحد من حدوث الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم وأثناء عودتهم، بالإضافة إلى الحد من تجمعات العمال أمام السكن المشترك، ما يعوق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم.