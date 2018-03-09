الصحة: إلغاء خدمة الفحص الطبي للعمالة الوافدة في الرازي ونقلها للقطاع الخاص مع نهاية مارس الجاري

2018-03-09 - 12:11 م

مرآة البحرين: أعلنت وزارة الصحة عن إلغاء خدمة الفحص الطبي للعمالة الوافدة بمركز الرازي الصحي ونقلها الى القطاع الخاص في نهاية شهر مارس 2018.

ودعت الوزارة أرباب العمال والموظفين في حالة قيام العامل بإجراء الفحص الطبي في مركز الرازي الصحي خلال فترة من 1 ديسمبر 2017 إلى 8 فبراير 2018 ولم يستكمل إجراءات الفحص الطبي ضرورة مراجعة مركز الرازي الصحي في موعد أقصاه 15 مارس الجاري وذلك لاستكمال إجراءات الفحص وإصدار الشهادة.

وأكدت الدكتورة وفاء الجودر رئيس مركز الرازي الصحي أن وزارة الصحة ستكون الجهة الرقابية على خدمة الفحص الطبي للعمالة المقدمة من المراكز الطبية الخاصة من أجل التأكد من دقة الفحوصات الطبية والتطبيق السليم من قبل القطاع الخاص لخدمة الفحص الطبي.