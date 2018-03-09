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إحصائية رسمية: أكثر من 45 ألف مواطنا يعانون من أمراض مزمنة
2018-03-09 - 12:13 م
مرآة البحرين: ذكرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة حتى نهاية 2017 أن عدد المصابين من المواطنين بالأمراض المزمنة المسجلة بوزارة الصحة كالسرطان والسكر والضغط وأمراض القلب بلغ 45189 حالة.
وقد شهدت أمراض السرطان انخفاضا عن السنوات الخمس الماضية حيث بلغت 565 حالة والسكري 7215 حالة، فيما بلغت حالات المصابين بأمراض القلب 16695 حالة وأمراض الجهاز التنفسي 20714 حالة.
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