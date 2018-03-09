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ملك البحرين يبعث برسالة شفوية للرئيس المصري
2018-03-09 - 12:15 م
مرآة البحرين: بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رسالة شفوية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نقلها وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة.
ووفق بيان رسمي فإن الرسالة تناولت "تعزيز العلاقات الأخوية (...) إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات في المنطقة".
ويعتقد أن تكون الرسالة على علاقة بالخلاف مع قطر، خصوصا أن ملك البحرين تلقى رسالة من أمير الكويت، الذي بعث برسائل مماثلة لملك السعودية وأمير قطر.
وتقاطع السعودية والبحرين والإمارات ومصر، دولة قطر وتتهمها بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.
ومنذ يونيو/حزيران 2017 قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت حدودها الجوية والبحرية والبرية مع الدوحة.
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