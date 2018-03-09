مدرسة خاصة تطلب من طالب إعادة الدراسة بصف اجتازه

2018-03-09 - 12:36 م

مرآة البحرين: ناشدت سيدة مصرية وزير التربية والتعليم بضرورة التدخل لحل مشكلة ابنها الطالب بإحدى المدارس الخاصة التي كانت الخيار الوحيد لها قبل سنتين، في الوقت الذي كان باب التسجيل قد أغلق بأغلبية المدارس الخاصة.

وحول التفاصيل، أشارت السيدة إلى أنها حين قامت بتسجيل ابنها بالمدرسة، وأبلغتها الإدارة بأنه سيتم ترفيع الطفل للصف الثالث نظرًا لعمره آنذاك، وتم إجراء اختبار تحديد المستوى والذي اجتازه بنجاح، علمًا أنه كان قد أنهى الصف الأول في مصر وتم توثيق أوراقه لتتم معادلتها في البحرين بعد استكمال جميع الإجراءات في الوزارة والسفارة.

وأضافت، «أنهى ابني الصف الثالث بتفوق، بالرغم من أني كنت أرغب بأن يدخل الصف الثاني ليكتسب المعلومات تدريجيًا، إلا أن الخيارات كانت محدودة أمامي».

وتابعت: «مع بداية هذا العام الدراسي، بدأت الكثير من المشكلات تطرأ في المدرسة، وأردتُ أن أنقل ابني لمكان أفضل، وعليه وحين قمت بمراجعة الإدارة، تبين أن المدرسة فقدت أصول الأوراق التي جلبتها من مصر وقدمتها لهم».

وأوضحت: «المشكلة أن الإدارة أبلغتني الآن ونحن في الفصل الثاني من العام الدراسي، بأنه ستتم إعادة ابني للصف الثالث، علمًا أنه بالصف الرابع الآن».

وقالت: «الطفل منهار، ويتساءل كيف تتم إعادته للصف الثالث في الوقت الذي سينتقل زملاؤه للصف الخامس»، مشيرة إلى أن المدرسة منحتها مهلة لتتخذ قرارها بشأن الطفل، وأنها في حيرة من أمرها ولا تعرف أي الأبواب تطرق؛ لتجنّب ابنها إعادة صف كان قد اجتازه بنجاح وتفوق، ولدي جميع الشهادات التي تثبت ذلك.