2018-03-09 - 12:40 م

مرآة البحرين: قال عدد من المتقدمين لوظيفة «معلم أول» بوزارة التربية والتعليم إنه حُدد يوم غد «السبت» الموافق 10 مارس 2018 لإجراء المقابلات الشخصية والاختبار التطبيقي، في الوقت الذي كان المترشحون قد قدموا الامتحان التحريري في يناير الماضي.

ووفقًا للتربية، فإنه إلى جانب مهام إشراف المعلمين الأوائل على مدارس أخرى، يكلف المعلم الأول بالإشراف الأكاديمي والتربوي في مدرسته، كما يسند إليه نصاب يتراوح بين 8 إلى 10 حصص، وفي حال إشرافه على أكثر من مدرسة، يخفض النصاب إلى ما دون ذلك، من خلال توفير عدد من المنسقين من ذوي الاختصاص والخبرة يقومون بهذا الدور بالشكل المناسب حتى يُسد النقص وفقًا للإمكانات المتاحة والموازنات المرصودة لذلك.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم شاغلاً لوظيفة معلم بالوزارة لمدة لا تقل عن أربع سنوات حدا أدنى، وألا تقل تقارير الأداء الوظيفي له وفق تقييم السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير جيد، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ولم يُمحَ بحسب الفترات المعتمدة في قانون الخدمة المدنية، وأن يكون المترشح للترقية حسن السيرة ومحمود السلوك، وأن يجتاز مراحل التقييم المختلفة الخاصة بالترشح للوظيفة، وأن يقبل التدريب والتمهن المرتبط بمهامها.