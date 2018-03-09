السيد الخامنئي: إيران لن تتفاوض مع الغرب بشأن وجودها بالمنطقة

2018-03-09 - 12:42 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله السيد علي الخامنئي يوم الخميس إن طهران لن تتفاوض مع الغرب بشأن وجودها في منطقة الشرق الأوسط وذلك بعد أيام من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي سعى خلالها إلى بحث دور طهران في الصراعات الإقليمية.

وسافر وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إلى طهران يوم الاثنين بهدف تأكيد مساندة أوروبا للاتفاق النووي وإلقاء الضوء في نفس الوقت على المخاوف الأمريكية بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني ونفوذ الجمهورية الإسلامية في المنطقة.

ونقل الموقع الرسمي للسيد الخامنئي عنه قوله "تأتي الدول الأوروبية وتقول إننا نريد أن نتفاوض مع إيران بشأن وجودها في المنطقة. هذا ليس شأنكم. هذه منطقتنا لماذا أنتم هنا؟"

وقال خامنئي إن إيران ستتفاوض فحسب بشأن هذه القضية مع الدول الأخرى في المنطقة.

وأرسل الحرس الثوري الإيراني آلاف الجنود إلى سوريا وأسلحة لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات. وتتهم إسرائيل طهران بالسعي لوجود عسكري دائم في سوريا.

ووصف خامنئي وجود قوات أمريكية في مناطق مختلفة في العالم بأنه "مفسد وفتنوي" وقال إن إيران لن تطلب إذن واشنطن حتى تنشط في الشرق الأوسط.

وتابع "سنتفاوض مع أمريكا عندما نريد أن نكون في أمريكا".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تمت صياغته قبل توليه الرئاسة، ما لم تساعد ثلاث دول أوروبية موقعة عليه في "إصلاح" الاتفاق بإجبار طهران على الحد من نفوذها في الشرق الأوسط وكبح برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرنامج وأثار احتمال فرض عقوبات جديدة على طهران.

وتملك إيران واحدا من أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط ويكفي مدى بعض صواريخها الموجهة بدقة لضرب إسرائيل.

وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع أنشطة طهران العسكرية في المنطقة مع ترامب في واشنطن.

وتساعد إيران أيضا الحكومة العراقية بقيادة الشيعة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن أمير حاتمي وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية قوله إن طهران مستعدة لتقديم المساعدات "الاستشارية والأمنية" لأفغانستان من أجل حربها على الإرهاب، في إشارة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان.

وقال الرئيس حسن روحاني يوم الأربعاء إن قوة الجيش الإيراني لا تمثل تهديدا لأي دولة في المنطقة.

ونقل الإعلام الرسمي عنه قوله "أسلحتنا تهدف لتعزيز السلام وترسيخ الاستقرار والأمن ومنع الآخرين من غزو بلدنا. يجب ألا يقلق أي أحد بشأن أسلحة إيران وصواريخها".