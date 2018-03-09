جونسون: بريطانيا والسعودية تريدان تعزيز نظام التفتيش الدولي باليمن

2018-03-09 - 12:51 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بعد اجتماع مع نظيره السعودي في لندن إن بريطانيا والسعودية ترغبان في تعزيز نظام الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن.

وقال جونسون للصحفيين مساء يوم الأربعاء "اتفقنا اليوم على تعزيز إجراءات تفتيش السفن التي تباشرها الأمم المتحدة لضمان بقاء كل الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة". ولم يذكر تفاصيل.

وتنشر السعودية وحلفاؤها العرب قوات بحرية داخل وحول المياه اليمنية منذ عام 2015. ووافقت الحكومات الغربية على هذا الانتشار العسكري كوسيلة لمنع وصول الأسلحة إلى جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تحاول الإطاحة بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتسبب الحصار الفعلي في وضع إنساني خطير. وذكرت رويترز في العام الماضي أن سفن التحالف الذي تقوده السعودية منعت دخول إمدادات ضرورية لليمن حتى في حالات لم تكن فيها السفن تحمل أسلحة.

وتشكلت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل اليمن في عام 2016 لتسهيل تسليم السلع التجارية لكنها لم تنجح في تأمين حصول الشعب اليمني على الإمدادات التي يحتاجها.

واليمن الذي يصنف من أفقر بلدان العالم على شفا المجاعة ويعاني من انتشار الكوليرا التي أودت بحياة أكثر من ألفي شخص. وأودت الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص.

وتدعم لندن بالفعل آلية الأمم المتحدة المتمركزة في جيبوتي بالأموال والخبراء. ولم تتضح التغييرات المقترحة حاليا.

كانت قناة العربية التلفزيونية ذكرت في وقت سابق أن جونسون قال أيضا إن لندن ستسعى لعقد اجتماع بالأمم المتحدة لمناقشة حل سياسي في اليمن.