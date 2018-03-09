اسوشييتد برس: كل الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية يمكنها التفاوض على استثناءات

2018-03-09 - 12:53 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة اسوشييتد برس للأنباء إن كل الدول التي تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة على واردات الصلب والألمنيوم مدعوة للتفاوض على استثناءات من تلك الإجراءات التي سيبدأ سريانها في غضون 15 يوما بعد أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا في وقت لاحق يوم الخميس.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط أن الدول ستحصل على إعفاء من الرسوم الجمركية إذا تمكنت من معالجة التهديد الذي تشكله صادراتها إلى الولايات المتحدة.

ووقع ترامب إعلانا يأمر بفرض رسوم جمركية قدرها 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألمنيوم في مراسم في البيت الأبيض، واستثنى المكسيك وكندا من هذا القرار.