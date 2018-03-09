بريطانيا سمحت بتصدير معدات تجسس للبحرين بأكثر من نصف مليون دولار

2018-03-09 - 4:02 م

مرآة البحرين (خاص): ذكر موقع ميدل إيست آي أنّ بريطانيا وافقت على تصدير ما تبلغ قيمته أكثر من 40 مليون دولار من معدات المراقبة إلى الشّرق الأوسط منذ العام 2015.

وكانت بحوث مستقلة قد أثبتت أن العديد من هذه الدول استخدمت معدات المراقبة والتجسس لتتبع النّشطاء والمعارضين السّياسيين.

وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية قد نشرت مقالًا قالت فيه إنّه تمت الموافقة على الصّادرات التي بلغت قيمتها ملايين الدّولارات إلى دول الخليج التي انتُقِدَت من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تجسسها على المعارضين وزعماء المعارضة وقمعها لهم.

وعدد من الدول التي باعتها الحكومة البريطانية تجهيزات التجسس كانت ضمن قائمة "الأسواق ذات الأولوية" بالنسبة إلى لندن، بما في ذلك البحرين وسلطنة بروناي والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.