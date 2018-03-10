العثور على جثمان الشهيد حسن البحراني قبالة سواحل بوشهر

2018-03-10 - 5:09 ص

مرآة البحرين: أكدت معلومات الجمعة (9 مارس/ آذار 2018) العثور على جثمان الشهيد حسن علي البحراني قبالة سواحل بو شهر الإيرانية.

وكان حسن إلى جانب الشهداء الثلاثة ميثم محمد، سيد قاسم سيد خليل، وسيد محمود سيد عادل قد فروا من البحرين فبراير الماضي بعد مطاردتهم من قبل الأجهزة الأمنية بسبب نشاطهم السياسي.

وتم العثور على جثث الشهداء الثلاثة من قبل خفر السواحل الإيرانية في مياه الخليج، قبل أن يتم تشييعهم في مدينة قم الإيرانية (23 فبراير/ شباط الماضي).

ورجحت المعارضة أن يكون قاربهم قد تعرض لإطلاق نار من قبل خفر السواحل البحرينية أو من قبل قراصنة.

وقال عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان زينب خميس إن والدته تلقت اتصالا يؤكد العثور على جثمانه.