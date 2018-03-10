البحرين خسرت خدمات 117 طبيا خلال 4 سنوات

2018-03-10 - 5:27 ص

مرآة البحرين: كشفت أرقام رسمية ل‍وزارة الصحة أن البحرين خسرت خدمات 117 طبيبا. وكشفت الاحصاءات أن عدد الأطباء في القطاع الصحي الحكومي تراجع خلال الأربع سنوات الماضية بنسبة 9.1%.

وأظهرت الإحصائية تراجع سنوي في عدد الأطباء، حيث تراجع العدد في العام 2015 إلى 1270 طبيبًا، ثم في 2016 إلى 1202 طبيبًا، وليتراجع العدد في العام المنصرم إلى 1160 طبيبًا، ما يعني خسارة 42 طبيبًا في عام واحد.

وتدهورت الخدمات الصحية في البلاد منذ تولي الجيش إدارة الوزارة مارس/ آذار 2011.

إلا أن الصحة حاولت التقليل من أثر ذلك وقالت إن 26 تقاعدوا اعتياديا و14 تقاعدوا مبكرا و37 استقالوا إداريا.

وعلى صعيد أطباء الأسنان، قالت الوزارة أن عددهم بلغ 131 طبيبًا في العام 2014، و134 طبيبًا في العامين 2015 و2016، و130 طبيبًا في العام 2017.

في سياق متصل، قالت وزارة الصحة إن عدد المرضى المسجلين في المراكز الصحية الحكومية يبلغ 865.859 ألف شخص، يقابلهم 316 طبيبًا موزعين في تلك المراكز، ما يعني وجود طبيب واحد لكل 2740 شخصًا.