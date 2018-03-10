اتحاد النقابات يطالب بأجور متساوية بين الجنسين ويدعو إلى وقف فصل العاملات

2018-03-10 - 4:41 م

مرآة البحرين: دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى تقديم أجور متساوية بين الجنسين في البحرين.

في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيا الاتحاد "المرأة أينما كانت ولا سيما المرأة العاملة"، مقدرا لها جهودها فيما وصلت إليه من مستويات مختلفة ومقدرا لها في الوقت نفسه ما يجري من تغييرات في العالم تصب في صالح المرأة وبما يعبر عن طموحاتها في تجاوز معاناتها وتطلعاتها في تبوء مناصب لها علاقة بصناعة القرار.

واختتم البيان دعوته الجهات المعنية إلى وقف عمليات الفصل المتتابعة للعاملات لما لذلك من آثار سلبية على حياتهن وحياة عوائلهن وحقهن في العيش الكريم، أو العمل على استيعابهن في مؤسسات أخرى تكفل لهن ضمانة العيش المناسب، بالإضافة إلى دعوته مؤسسات المجتمع المدني إلى التضامن مع العاملات اللواتي يتعرضن للفصل غير القانوني، مذكرا الجهات الرسمية بأهمية التصديق على اتفاقية رقم (100) لمنظمة العمل الدولية والتي تدور حول المعاملة المتساوية في الأجور من دون تمييز على أساس النوع.

كما دعا الاتحاد إلى احترام حقوق "العاملات في المنازل والموجودات في البلاد بعشرات الآلاف، وذلك على أساس المواد التي ينص عليها قانون العمل الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية".