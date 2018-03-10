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وزير الخارجية يشيد بدمج الحشد الشعبي في قوات الأمن العراقية
2018-03-10 - 4:52 م
مرآة البحرين: أشاد وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، بالخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن دمج مقاتلي "الحشد الشعبي" في صفوف قوات الأمن العراقية، ما سيمكنهم من الحصول على الكثير من الحقوق كما أنهم سيخضعون إلى قوانين الخدمة العسكرية السارية على أفراد الجيش، واصفا هذه الخطوات بأنها خطوات حقيقية وشجاعة.
وكتب وزير الخارجية في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الخطوات والمراسيم التي يصدرها دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق لتنظيم أمور الدولة وسلاحها، هي خطوات حقيقية شجاعة تستحق الدعم و التقدير.
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