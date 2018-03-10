تنظيم المهن والخدمات الصحية: شطب 4 أطباء بسبب أخطاء طبية

2018-03-10 - 4:58 م

مرآة البحرين: قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا" أنها جهة رقابية مستقلة وليست تابعة لوزارة الصحة، وأنها تشرف وتعمل على مراقبة 811 مؤسسة صحية رسمية مسجلة في البحرين، بما فيها المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات.

وذكرت الهيئة في مذكرة ل‍لجنة التحقيق البرلمانية في الخدمات الطبية أن لديها خمس لجان تنظر في الشكاوى المقدمة لها وأنها قامت بشطب 4 أطباء بسبب أخطاء طبية وممارسات طبية خاطئة.