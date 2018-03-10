عميد كلية الآداب يلغي تعميما أصدره سابقا يأمر بخفض درجات الطلبة

2018-03-10 - 5:00 م

مرآة البحرين: أعلن عميد كلية الآداب ب‍جامعة البحرين الدكتور عبدالعزيز محمد بوليله، إلغاء التعميم الصادر من الكلية بتاريخ 14 يناير 2018، والخاص بموضوع الدرجات.

وقال بوليله إنه يعتز بمستويات طلبة كلية الآداب وخريجيها في مختلف التخصصات، وأدائهم المتميز في سوق العمل، مشيراً إلى شهادات أرباب العمل فيهم، وإشاداتهم بخريجي الكلية، ومهاراتهم العالية.

وتلقى عميد كلية الآداب انتقادات واسعة بسبب التعميم الذي أصدره في يناير، والذي تم تداوله في الصحافة قبل يومين، وكان يشير إلى توجيهات بخفض درجات الطلبة وأن لا يتعدى الحاصلين على A نسبة 5٪ من إجمالي الطلبة.