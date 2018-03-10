قطر تتهم الإمارات باحتجاز قارب صيد على متنه ثمانية رجال

2018-03-10 - 5:17 م

مرآة البحرين (رويترز): اتهمت قطر الإمارات يوم الجمعة باحتجاز قارب صيد وإجبار ثمانية أشخاص كانوا على متنه على دخول المياه الإقليمية الإماراتية تحت تهديد السلاح.

والاتهام هو الأحدث في خلاف مستمر منذ تسعة أشهر تقريبا بين البلدين.

وفرضت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر عقوبات دبلوماسية وتجارية على قطر في يونيو حزيران الماضي متهمين الدوحة بدعم الإرهاب. وتنفي قطر الاتهام وتقول إن الدول الأربع تحاول النيل من سيادتها.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية "أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بقيام منظومة المراقبة البحرية القطرية يوم الجمعة 19 يناير 2018 برصد زورق إماراتي تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح".

وأضاف البيان "الحادث جريمة خطف متكاملة الأركان وتشكل سابقة خطيرة وانتهاكا للأعراف الدولية".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من السلطات الإماراتية.

ولم تفلح جهود وساطة، بما يشمل وساطة من جانب الولايات المتحدة، في حل النزاع على الرغم من أن واشنطن تأمل في تحقيق تقدم قبل استضافة قمة لمجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وفي يناير كانون الثاني قالت الإمارات إن طائرات من القوات الجوية القطرية اعترضت طائرتي ركاب إماراتيتين خلال رحلات دورية إلى البحرين وهو ما نفته قطر.