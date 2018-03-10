مسؤول إماراتي كبير: العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها

2018-03-10 - 5:21 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول إماراتي كبير يوم السبت إن سياسة تركيا إزاء جيرانها العرب ليست "عقلانية" وحث أنقرة على أن "تراعي السيادة العربية".

وتوترت العلاقات بين الإمارات وتركيا بسبب دعم أنقرة لقطر بعدما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على الدوحة العام الماضي متهمة إياها بدعم متشددين إسلاميين. وتنفي قطر تلك الاتهامات.

وكتب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على تويتر "لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها".

وأضاف "لعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية".

وتعتبر الإمارات نفسها حصنا ضد أشكال الإسلام السياسي وتنظر إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان باعتباره داعما لجماعات مثل الإخوان المسلمين.

ودخلت الإمارات وتركيا في خلاف في ديسمبر كانون الأول بعد أن أعاد وزير الخارجية الإماراتي نشر تغريدة اعتبرها إردوغان إهانة.

وكان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات قد أعاد نشر تغريدة اتهمت حينئذ قوات تركية بنهب المدينة المنورة قبل قرن من الزمان، ورد إردوغان قائلا إن أموال النفط أفسدت الوزير.