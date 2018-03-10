القيادي في الوفاق علي الأسود لبي بي سي: لا نثق بالقضاء والتسجيلات في قضية الشيخ علي سلمان مجتزأة

2018-03-10 - 5:23 م

مرآة البحرين: قال علي الأسود القيادي البارز في جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين، إن القضية المرفوعة ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان هي قضية "مفبركة" مشيرا إلى أن التسجيلات التي تم عرضها عن مكالمة سلمان مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم "مجتزأة".

وأضاف في لقاء مع برنامج "بلا قيود" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إنه (الأسود) مقيم في لندن منذ العام 2011، وإن وضعه لا يسمح له بالذهاب للبحرين "لعدم ثقتنا في القضاء"، في إشارة للقضية المرفوعة ضد 3 قيادات وفاقية بتهمة "التخابر مع قطر".

ودعا الأسود إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل بين أطراف الشأن البحريني من دون اللجوء الى العواصم الاقليمية، نافيا وجود أي دعم إيراني مباشر لجمعية الوفاق مشدداً على أن الوفاق تدعو إلى نبذ العنف وهي ملتزمة بالمعارضة السلمية رغم قرار الحل واعتقال قسم من أعضائها.

يبث برنامج "بلا قيود" على قناة بي بي سي العربية يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع.