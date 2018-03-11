البنتاغون يقول إن جنديا أمريكيا قتل في حادث بالبحرين دون إعطاء تفاصيل

2018-03-11 - 6:30 ص

مرآة البحرين: قال البنتاغون إن جنديا أمريكيا يعمل في إحدى وحدات قواته المتمركزة بالبحرين لقي حتفه الأربعاء الماضي 7 مارس/آذار 2018، بعد حادث وقع خلال تواجده في موقع العمل.

وتكتّمت وزارة الدفاع الأمريكية على تفاصيل الحادث، الذي قالت إنه قيد التحقيق، مؤكدة فقط أنه لم يكن مواجهة عسكرية.

#mce_temp_url#ويبدو بحسب الأنباء بأن الحادث وقع في فبراير/شباط الماضي، وأدخل الجندي الأمريكي مستشفى بالبحرين فور وقوعه، ثم نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج، حيث وافته المنية هناك.

ويعمل الجندي في وحدة المواصلات التابعة للجيش الأمريكي، وقد كان يخدم العمليات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وأكدت الأنباء التي نقلتها مواقع أمريكية متخصصة في شئون الجيش، إن الجندي كان متواجدا في وحدته بالبحرين حين وقع الحادث المميت.