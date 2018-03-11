قائمة سمير ناس تفوز بانتخابات غرفة التجارة
2018-03-11 - 6:49 ص
مرآة البحرين: حاز رجل الأعمال سمير ناس على أعلى الأصوات في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي جرت أمس في مركز عيسى الثقافي، كما تصدرّت كتلته عدد الفائزين.
وفازت كتلة تجار 2018 التي يترأسها ناس بـ 10 مقاعد، في حين فازت كتلة شراكة بـ 7 مقاعد، وفاز مستقل واحد بعضوية مجلس إدارة الغرفة الذي يضم 18 مقعدا.
وكان أبرز الخاسرين بحسب المراقبين الباكستاني محمد ساجد وعيسى عبدالرحيم.
وجاءت نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها الساعة الرابعة فجرا كالتالي:
سمير عبدالله ناس 9368 صوت
محمد فاروق المؤيد 6209 صوت
باسم محمد الساعي 6191 صوت
جميل يوسف الغناة 6033 صوت
عارف أحمد هجرس 5950 صوت
وليد ابراهيم كانو 5715 صوت
محمد عبدالجبار الكوهجي 5378 صوت
خالد راشد الزياني 5275 صوت
احمد بن هندي 5174 صوت
خالد يوسف نجيبي 5174 صوت
بتول داداباي 5090 صوت
الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة 4917 صوت
عبدالحسين خليل مرتضى ديواني 4803 صوت
أحمد صباح السلوم 4917 صوت
سونيا جناحي 4559 صوت
عبدالحكيم الشمري 4418 صوت
رامز العواضي 4370 صوت
وليد أحمد الخاجة 4353 صوت
أعضاء الاحتياط
عزير عثمان 4135 صوت
فريال عبدالله ناس 4135 صوت
- 2018-03-11وزير المالية يعلن عمل الحكومة على خفض مصروفات نفقات القوى العاملة
- 2018-03-11البنتاغون يقول إن جنديا أمريكيا قتل في حادث بالبحرين دون إعطاء تفاصيل
- 2018-03-11شكوى قطرية للأمم المتحدة: طائرة حربية بحرينية حلّقت على ارتفاع 100 متر في أجواء الدوحة
- 2018-03-10القيادي في الوفاق علي الأسود لبي بي سي: لا نثق بالقضاء والتسجيلات في قضية الشيخ علي سلمان مجتزأة
- 2018-03-10عميد كلية الآداب يلغي تعميما أصدره سابقا يأمر بخفض درجات الطلبة
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus