قائمة سمير ناس تفوز بانتخابات غرفة التجارة

2018-03-11 - 6:49 ص

مرآة البحرين: حاز رجل الأعمال سمير ناس على أعلى الأصوات في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي جرت أمس في مركز عيسى الثقافي، كما تصدرّت كتلته عدد الفائزين.

وفازت كتلة تجار 2018 التي يترأسها ناس بـ 10 مقاعد، في حين فازت كتلة شراكة بـ 7 مقاعد، وفاز مستقل واحد بعضوية مجلس إدارة الغرفة الذي يضم 18 مقعدا.

وكان أبرز الخاسرين بحسب المراقبين الباكستاني محمد ساجد وعيسى عبدالرحيم.

وجاءت نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها الساعة الرابعة فجرا كالتالي:

سمير عبدالله ناس 9368 صوت

محمد فاروق المؤيد 6209 صوت

باسم محمد الساعي 6191 صوت

جميل يوسف الغناة 6033 صوت

عارف أحمد هجرس 5950 صوت

وليد ابراهيم كانو 5715 صوت

محمد عبدالجبار الكوهجي 5378 صوت

خالد راشد الزياني 5275 صوت

احمد بن هندي 5174 صوت

خالد يوسف نجيبي 5174 صوت

بتول داداباي 5090 صوت

الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة 4917 صوت

عبدالحسين خليل مرتضى ديواني 4803 صوت

أحمد صباح السلوم 4917 صوت

سونيا جناحي 4559 صوت

عبدالحكيم الشمري 4418 صوت

رامز العواضي 4370 صوت

وليد أحمد الخاجة 4353 صوت

أعضاء الاحتياط

عزير عثمان 4135 صوت

فريال عبدالله ناس 4135 صوت