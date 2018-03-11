23 ألف مصري في البحرين سيصوتون في انتخابات الرئاسة بمقر السفارة

2018-03-11 - 2:00 م

مرآة البحرين : قالت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سهى الفار، إن عدد أبناء الجالية المصرية المقيمين في البحرين نحو 23 ألف مصري، وفقا لآخر إحصائية رسمية لهيئة تنظيم سوق العمل، فضلا عن التواصل مع عدد من أبناء الجالية المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السفيرة دعت المصريين المقيمين في البحرين الى الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر لها أيام 16 و17 و18 مارس الجاري بمقر السفارة في منطقة الماحوز، حيث ستجرى عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.