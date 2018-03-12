» أخبار
ما خفي أعظم: حمد بن عيسى خطط لتنفيذ تفجيرات في العاصمة الدوحة
صورة من برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة بشأن الانقلاب الفاشل على قطر
2018-03-12 - 12:23 ص
مرآة البحرين: كشف البرنامج الوثائقي الذي عرضته قناة الجزيرة بشأن الانقلاب الفاشل على أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (كان حينها وليا للعهد) خطط لتنفيذ تفجيرات.
وبيّن البرنامج أن حمد بن عيسى تورط في دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم عام 1996.
وقال فهد المالكي إن حمد بن عيسى طلب من قادة الانقلاب القيام بتفجيرات في مواقع في العاصمة القطرية الدوحة بينها المطار، زاعما أن المعارضة في البحرين كانت تنفذ تفجيرات.
وأكد المري خلال شهادته في برنامج ما خفي أعظم أن حمد بن عيسى منح أحد قادة الانقلاب القطريين جواز سفر دبلوماسي، وطلب من قادة الانقلاب تشكيل معارضة قطرية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2018-03-1123 ألف مصري في البحرين سيصوتون في انتخابات الرئاسة بمقر السفارة
- 2018-03-11وزير المالية يعلن عمل الحكومة على خفض مصروفات نفقات القوى العاملة
- 2018-03-11قائمة سمير ناس تفوز بانتخابات غرفة التجارة
- 2018-03-11البنتاغون يقول إن جنديا أمريكيا قتل في حادث بالبحرين دون إعطاء تفاصيل
- 2018-03-11شكوى قطرية للأمم المتحدة: طائرة حربية بحرينية حلّقت على ارتفاع 100 متر في أجواء الدوحة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus