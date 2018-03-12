ما خفي أعظم: حمد بن عيسى خطط لتنفيذ تفجيرات في العاصمة الدوحة

صورة من برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة بشأن الانقلاب الفاشل على قطر

2018-03-12 - 12:23 ص

مرآة البحرين: كشف البرنامج الوثائقي الذي عرضته قناة الجزيرة بشأن الانقلاب الفاشل على أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (كان حينها وليا للعهد) خطط لتنفيذ تفجيرات.

وبيّن البرنامج أن حمد بن عيسى تورط في دعم وتمويل عمليات تخريبية داخل قطر بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم عام 1996.

وقال فهد المالكي إن حمد بن عيسى طلب من قادة الانقلاب القيام بتفجيرات في مواقع في العاصمة القطرية الدوحة بينها المطار، زاعما أن المعارضة في البحرين كانت تنفذ تفجيرات.

وأكد المري خلال شهادته في برنامج ما خفي أعظم أن حمد بن عيسى منح أحد قادة الانقلاب القطريين جواز سفر دبلوماسي، وطلب من قادة الانقلاب تشكيل معارضة قطرية.